Nell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne si viaggia sempre più spediti verso l’attesissima scelta di Brando Ephrikian. Il tronista è chiamato a decidere con chi lascerà il dating show di Maria De Filippi tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi.

A Uomini e Donne è forse arrivato il momento decisivo della scelta. Maria De Filippi ha chiamato Brando al centro dello studio e ha annunciato: "Ci siamo". Il tronista ha avuto un’esterna con Beatriz e ha lasciato intendere di avere una preferenza, nonostante qualche remora: "Promettimi che riuscirai a placare la tua parte più scontrosa fuori di qua. Portami ad avere la certezza. Dammi motivazioni per dirti ‘ti scelgo’". La sensazione è che il tronista abbia ancora molta paura, e la conduttrice ha preso nuovamente le difese della corteggiatrice: "Sappi che non sarà una passeggiata fuori di qua, lei non è un soprammobile (…) Non puoi avere paura". Anche Gianni Sperti ha appoggiato Beatriz: "È molto più facile averne una che non ti dice niente, è normale che ti spaventa. Lei è istintiva e in amore fa bene". "Non è un capire solo lei, ci sei pure tu", ha però aggiunto il tronista rivolgendosi a Raffaella nel corso dell’ultima uscita con la corteggiatrice, la quale ha scritto un’emozionante lettera al tronista: "Sto cercando di fargli capire chi sono. Lui sarebbe il valore aggiunto nella mia vita". Il suo timore è che Brando possa vederla come la "strada" più facile rispetto al tortuoso percorso con Beatriz. "Quando esco con lei sono tranquillo", ha confessato il tronista..