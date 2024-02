Alessio Falsone si è sfogato con Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Il concorrente si è lamentato che gli autori del Grande Fratello gli fanno alcune battutine maliziose in confessionale in merito al suo rapporto con la gieffina campana, e questo inizia ad infastidirlo.

“Tu non hai capito. Non è il fatto che io e te siamo amici. Ma è da fuori che mi abbuffano di parole a me. Io non ho voglia di farmi abbuffare dalla gente a gratis. Perché fanno battute e mettono carne al fuoco senza motivo”, ha spiegato Alessio rivolgendosi direttamente a Perla.

Il concorrente ha precisato che in confessionale lui è costretto a precisare ogni volta che con la Vatiero c’è esclusivamente un’amicizia: “Mi pigliano per il c**o. Poi mi dicono ‘mi raccomando, non fare lo stupido…’. Poi da fuori qualcuno può pensare e dire… Cioè basta. Perché altrimenti devo concludere il discorso e non parlarne più”.

Alessio ha riconosciuto quanto il rapporto tra Perla e Mirko Brunetti sia stato spesso messo a dura prova in questi mesi, di conseguenza l’essere tirato in ballo non gli va particolarmente a genio.