Arrivano le anticipazioni per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 25 febbraio su Canale 5.

Nuove gare di ballo e di canto, con nuovi giudici che variano ad ogni puntata. A vincere la gara di canto sarebbe stato Petit, allievo di Rudy Zerbi; al secondo posto si sarebbe classificato Mida, seguito da Lil Jolie, Ayle, Sarah, Nahaze e Kia. In fondo alla classifica sarebbe arrivato ancora una volta Malìa, allievo di Rudy Zerbi.

A guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, invece, sarebbe stata Sofia, l’allieva di Emanuel Lo, seguita da Lucia e Kumo. A chiudere la classifica, a pari merito, i due ballerini di Raimondo Todaro, ovvero Giovanni e Nicholas.

Arrivano tre nuove maglie per il serale. Gioiscono per l’accesso, Lucia, Petit e Mida, allievi di Emanuel Lo, Rudy e Lorella Cuccarini. I tre vanno ad aggiungersi a Dustin, Gaia, Martina, Marisol e Holden.

Anche per questa puntata nuovi ed importanti ospiti che affiancheranno i ballerini in gara.

In studio, da Sanremo, l’ex allieva della scuola di Amici, Alessandra Amoroso, e Fiorella Mannoia. Le due cantanti ripropongono i loro brani del Festival.

Intanto, continua la corsa verso la corsa al serale e Maria chiama in studio nuovi giudici. Domenica 25 febbraio sarà la volta di Fabrizio Moro, Drillionare, Fiorella Mannoia e Jacopo Tissi, giudice della gara di ballo.

Brutte notizie invece per Malìa. Il suo insegnante, Rudy Zerbi, infatti, avrebbe deciso di eliminarlo non ritenendolo ancora pronto per un percorso importante come quello del serale, e soprattutto data dalla sua ultima posizione in classifica.

Questa decisione però ha irritato il web. Nonostante sia quasi sempre stato ultimo in classifica, Malìa è molto apprezzato dal pubblico social. Molti messaggi infatti sono giunti al cantante. “Non è giusto, questo è un talent non può essere eliminato”.