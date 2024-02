Ieri sera è stata ufficialmente annunciata la nuova edizione del Grande Fratello che andrà in onda a partire da settembre 2024.

Durante l’ultima puntata, Rebecca Staffelli ha chiesto la parola ad Alfonso Signorini ed ha annunciato che sono aperti i casting per cercare i nuovi inquilini: “Alfonso io direi che è arrivato il momento di dire a tutto il nostro pubblico a casa che i casting sono ancora aperti! No aspetta, aspetta, volevo far venire un po’ di panico a tutti. Volevo dire che sono aperti per la prossima edizione del programma. Quindi chi volesse partecipare può scrivere a grandefratello.endemolshine.it”.

Stando a quanto rivelato da TvBlog, al timone del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre cambierà la location: la Casa, insieme allo studio, si trasferiranno ai Lumina Studios: “Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio – si legge su TvBlog -. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia

Nei giorni scorsi sono uscite su alcuni media voci di una sostituzione nel palinsesto autunnale di Canale 5 del Grande Fratello con una nuova edizione de La Talpa. Notizia destituita di fondamento, perché il Grande Fratello, come detto, andrà regolarmente in onda, mentre di questa fantomatica nuova serie de La Talpa, per ora neppure l’ombra. Grande Fratello, che torna stasera con una nuova puntata, dunque confermato insieme al suo conduttore Alfonso Signorini, con una location nuova di zecca, nel palinsesto di Canale 5 nell’autunno-inverno della prossima stagione tv”.