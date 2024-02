E’ entrato nella terza stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie tv Rai con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Marco Rossetti.

Lui è l’ex volto cattivo ma amato di Mare Fuori, Ciro Ricci, ovvero Giacomo Giorgio.

Dal cattivo al ruolo di specializzando in medicina d’urgenza, dal carattere solare e giocherellone. Giacomo Giorgio è l’opposto di come appare in questo ruolo.

A parlare di lui il suo collega Pierpaolo Spollon, che interpreta Riccardo Bonvegna nella fiction di successo di Rai 1, Doc - Nelle tue mani.

In un’intervista a Tvblog, Spollon racconta del suo rapporto con i colleghi del set. “Si è instaurato un bel rapporto con tutti loro - afferma l’attore -. Ad esempio, con Giacomo Giorgio, un ragazzo serio, forse fin troppo. Lui mi ha riportato un attimo all’attenzione ma io sono riuscito a fargli mollare quello stress attoriale e quell’ansia”.

Spollon descrive l’approccio troppo serioso di Giacomo. “Un approccio al lavoro che a volte lo porta a vivere con ansia e stress il momento del ciak”.

Dai racconti dell’attore sembra che lo stesso Spollon cerchi di alleggerire i momenti di forte ansia di Giacomo con battute e scenette. L’ex di Mare Fuori viene descritto come un uomo serioso, attento a ciò che deve interpretare e a ciò che deve dire, e questo gli procura momenti di forte stress. Secondo sempre Spollon, la troppa professionalità da attore deve essere comunque un po' alleggerita. Come detto un atteggiamento completamente diverso dal ruolo che Giacomo sta interpretando. Un dottore che non prende niente sul serio.

Questo aspetto però verrà smussato nel corso della serie. Infatti il suo rapporto amoroso con la collega Lin Wang (Elisa Wong), di cui oi Giacomo Giorgi si innamorerà follemente dopo aver creduto di poter essere un buon collega e amico.