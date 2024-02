Seconda puntata della serie tv di Sabrina Ferilli, Gloria.

La storia di un'ex icona del cinema italiano Gloria Grandi, in cerca di riscatto sul grande schermo, affronta la sua risalita con rancore ed egoismo.

Dopo anni lontano dai riflettori, l'ex diva si trova di fronte a una sfida per riappropriarsi del suo posto nel mondo dello spettacolo, attraverso intrighi e comportamenti errati che portano il personaggio di Gloria ad essere cattivo.

Questa è una nuova versione inedita dell’attrice Ferilli, che l’abbiamo sempre vista nelle vesti di un personaggio buono. Ora vederla quasi nel ruolo di una serpe sconvolge il pubblico. Da qui nascono le critiche.

Alcuni spettatori hanno espresso dubbi riguardo alla credibilità della storyline, in particolare criticando l'elemento del "tumore inventato" o anche il tema generale della serie. Commenti come "Non la voglio questa trama" o "Mi dispiace ma è discutibile a dir poco questa trama" sono comparsi sui social, evidenziando una certa insoddisfazione riguardo alla sceneggiatura.

Sabrina Ferilli nel ruolo principale è una straordinaria interprete, ma il suo personaggio riceve commenti negativi. Diversamente gli attori Emanuela Grimalda, Sergio Assisi e Massimo Ghini che contribuiscono a rendere la serie coinvolgente, ricevendo l'apprezzamento del pubblico.

Nella puntata del 26 febbraio, la fiction ha perso un milioni di telespettatori

Stasera, 28 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata di Gloria su Rai 1 e sembra che una nuova stagione non abbia futuro. Per quanto Sabrina Ferilli sia una delle attrici più acclamate del cinema italiano, questa serie non ha ottenuto il successo sperato anche in termini di share. Nella giornata di ascolti di ieri lunedì 26 febbraio 2024 la fiction di Rai 1 Gloria ha registrato un forte calo ed è crollata al 17,2% di share, perdendo un milione di spettatori

Capitolo chiuso allora per Sabrina Ferilli. Il pubblico la preferisce nei ruoli drammatici e comici, ma non in quelli di donna arrivista e cattiva.