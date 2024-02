Andrà in onda a febbraio 2025 la quinta stagione di Mare Fuori. Ormai con la messa in onda sulla piattaforma digitale RaiPlay la maggior parte delle persone sanno già l’epilogo della quarta.

Infatti tutti sono a conoscenza che Edoardo esce di scena, così come lo stesso Carmine, l’attore Massimiliano Caiazzo.

C’è però un grande ritorno: Filippo, ovvero Nicolas Maupas, insieme a Naditza, interpretata da Valentina Romani.

I due innamorati tornano, da quanto si appende sul web, solo per una puntata. Filippo per assicurarsi che il suo miglior amico stia bene con la figlia Futura. Sarà un momento toccante, a quanto si apprende dai rumors.

Non si sa se questa ipotesi è frutto della fantasia delle fan della serie tv, una loro speranza oppure un’anticipazione di Mare Fuori 5. Fatto sta che la terza serie, avendo avuto un finale aperto, non esclude il ritorno Filippo, alias o Chiattillo.

Stesso discorso per Naditza. La romena si rimetterà di nuovo nei guai e ritornerà all’IPM. Però nulla sarà come prima però. Con l’addio di Carmine anche l’umore dell’istituto sarà diverso.

Le riprese della quinta serie di Mare Fiori 5 all'inizio della prossima estate

Le riprese della quinta serie dovrebbero iniziare all’inizio dell’estate, con la possibilità di avere l’ultimo ciak verso la fine di novembre. La Rai ripeterà l’esperienza della quarta stagione, mandando in onda su RaiPlay, Mare Fuori tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Secondo alcune voci, la quinta stagione sarà composta da dodici episodi e le sceneggiature sarebbero già a buon punto.

In virtù di questa nuova stesura di copione, trapela questo grande ritorno. Sicuramente, e questo dispiacerà ai fan, tra Naditza e Filippo non ci sarà il ritorno di fiamma. Sarà un’apparizione singolare ma non di coppia.

Un amore che ha spezzato il cuore dei fan. Era una delle coppie più amate di Mare Fuori fin dalla prima stagione fino alla loro uscita di scena nella terza stagione.