Belen Rodriguez non si nasconde più. Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Bruno Cerella, giocatore di basket con il quale avrebbe “ritrovato l’entusiasmo”.

Andato in archivio il periodo complicato segnato dalla separazione da Stefano De Martino e della depressione, Belen ha voltato pagina anche dopo l’addio a Elio, l’uomo che si diceva pronta a sposare. Adesso, nella vita della showgirl argentina è riapparso un suo ex, quel cestista con il quale intraprese già una relazione nel 2018. Il settimanale Chi mostra le foto della nuova coppia sorridente mentre si gode una serata in un locale di Milano alla festa di un’amica, Giorgia D’Autorio: “Con Bruno, Belen è pronta a svoltare”.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella non si nascondono più: dopo i diversi indizi condivisi dalla showgirl argentina, il settimanale Chi mostra le foto che attestano il loro "ritorno di fiamma". "Non vedevamo la showgirl così sorridente da mesi", scrive il settimanale che a corredo del racconto della serata ha aggiunto le immagini che mostrano il giocatore di basket argentino mentre va a prenderla: "Poi, dopo essere usciti insieme dal locale, si sono diretti a casa del ragazzo". Bruno Cerella avrebbe riaccompagnato Belen Rodriguez a casa la mattina seguente.