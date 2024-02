Appena ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti si è molto avvicinata a Beatrice Luzzi, ma quando l’attrice ha litigato con Perla Vatiero l’ex tentatrice ha cambiato bandiera e si è schierata dalla parte della concorrente campana. Da quel momento, le due ex di Mirko Brunetti sono diventate l’una la confidente dell’altra, e Greta è diventata addirittura una sostenitrice dalla coppia. Circostanza, quest’ultima, che non ha mai convinto i fan dei Perletti, che hanno sempre parlato di strategia.

Al termine della puntata di lunedì 26 febbraio, alcuni sostenitori di Mirko e Perla si sono appostati fuori della Casa ed hanno urlato: “Perla, non ti fidare di Greta”. in quel momento in giardino c’era proprio la Rossetti insieme a Sergio D’Ottavi. La ragazza è rimasta qualche secondo in silenzio, e quando il coinquilino ha iniziato a parlare lei l’ha fermato: “Basta, non dire nulla o ci scaviamo la fossa da soli”. Poi Greta ha continuato: “Mirko ce l’aveva con me stasera, quando le ha detto di pensare con la sua testa. Sì fidati, io lo conosco”. Proprio queste frasi hanno portato i fan dei Perletti a consolidare la loro idea che Greta stia seguendo una precisa strategia.

Nel frattempo, Perla è venuta a conoscenza delle urla indirizzate a lei. Mentre parlava con Beatrice e Sergio (che ovviamente ne era già a conoscenza), la Vatiero ha detto: “Chissà cosa mi aspetta fuori. Mi hanno urlato ‘non ti fidare di Greta’”. A quel punto, prima che la gieffina potesse concludere il suo discorso, la regia ha staccato l’audio.