Nella Casa del Grande Fratello si respira un clima di forte tensione. L’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ha subito una battuta d’arresto, e lunedì la 26enne romana si è appartata in sauna con Massimiliano Varrese e gli ha confessato: “Ieri sera ho passato un po’ di tempo con Alessio e lui si è incupito. Infatti stamani non ha voluto la colazione. Solita storia di sempre. E sempre le stesse cose. Basta, io sono piena, fine, no basta. Non assecondo più queste storie, sono davvero piena. Io sono troppo stanca e anche per me sono cinque mesi e mezzo. Io adesso devo pensare a me stessa. A me fa piacere passare una serata con Sergio e Alessio e non posso stare attaccata a lui”.

Massimiliano ha detto che secondo lui Giuseppe prova qualcosa in più di una semplice amicizia nei confronti di Anita: “Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente. probabilmente ha un sentimento più forte per te. Non si rende conto nemmeno lui di questa profondità dei suoi sentimenti”.

Ieri sera, la Olivieri e Garibaldi hanno avuto un confronto, durante il quale la gieffina ha riportato al bidello calabrese le parole di Varrese: “Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi ‘secondo me Giuseppe è innamorato di te?’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Se vuoi proprio fare comunella e attaccare me, vai a parlare prima con lui. Pensaci un po’ prima di dire ‘ha sempre ragione Max’. Ti sto dicendo che vederti reagire così è strano. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca”.

Giuseppe è rimasto spiazzato dalle rivelazioni di Anita e ha così risposto: “Non è vero che difendevo sempre Bea. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?”.