Massimiliano Varrese è sbottato dopo che i suoi amici lo hanno nominato (per ben due volte consecutive). Per questo motivo, l’attore ieri ha riunito tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello ed ha dichiarato di essersi sentito “sacrificabile” e di aver notato un’alleanza tra i più giovani del gruppo.

“C’è confine tra la confidenza e la mancanza di rispetto. Mi sono stancato di sentire questa cosa dei giovani e degli adulti. A 25 anni siete già adulti. Voi non sapete le battaglie che io come artista combatto fuori da qui. Giusto pensare che io possa avere una stabilità economica e una carriera, ma voi non lo sapete. Inoltre a 25 anni io penso che si è già un po’ in ritardo per realizzare qualcosa di grande e bello, forse dovevate partire un po’ prima. E poi basta con questo preconcetto che un attore è certamente ricco, non è sempre così. Imparate il rispetto.