Ieri, negli studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Cosa è accaduto? Le "talpe" di Amici News ci svelano che la registrazione è stata davvero lunga e che Maria De Filippi ha raccolto materiale da mandare in onda per una settimana o quasi. In studio è accaduto davvero di tutto.

In primis ha avuto luogo una nuova ed entusiasmante sfilata a cui ha preso parte anche Tina Cipollari. Come la vedremo? Cosa indosserà? Per ora sappiamo che a vincere è Barbara con un vestito da sposa indosso. Secondo le talpe era la più bella di tutte.

Ernesto e Barbara hanno litigato pesantemente e il cavaliere ha chiuso con la dama. Come mai? Ebbene a quanto pare il problema è sorto soprattutto perché la dama ha parlato al telefono con la nipote. La damma ha cercato di far capire che era stata quest’ultima a lasciarle il numero, ma Ernesto non ha voluto ascoltare ragioni.

Aurora Tropea ha litigato con Ida Platano e con Gianni Sperti. In primis con la tronista dicendo che lei non si innamora di quattro uomini. Gianni si è dunque intromesso e si è aperta una discussione molto accesa. I toni si sono accesi immediatamente. Sono volate anche parole grosse. In fin dei conti è ormai noto che i due non si possano sopportare. Aurora però ad un certo punto si è tolta il maglione ed è rimasta con una maglietta su cui era scritta una determinata frase e Gianni ha sottolineato che molto probabilmente la dama si era già preparata tutto a casa per fare lo show.

Aurora ha chiuso la frequentazione con Franco, mentre Renata ha detto di volerla riprendere.

Per quanto riguarda il trono giovani non c’è stata alcuna scelta. Le cose sono andate avanti ancora. Dopo aver litigato con entrambe, infatti Brando non ha scelto. In realtà l’esterna con Beatriz era andata molto bene e sembrava essersi anche sbilanciato parecchio verso di lei. Ovviamente vedendo tutto Raffaella ci rimane davvero male e agisce di conseguenza.

Ida ha fatto esterne molto interessanti. La prima con Daniele che le ha chiesto un massaggio e che voleva darle un bacio. Peccato che Ida lo abbia fermato. Seconda esterna con Mario. I due litigano su come far iniziare nuovamente la loro conoscenza. Ida ora non si fide ed è più frenata rispetto a prima tanto da volerci andare con i piedi di piombo. In centro studio litigano ancora. Ida esce dallo studio e poi si confronta con Pierpaolo e balla solo con lui.