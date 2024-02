La scorsa settimana, Alessio Falsone si rese protagonista di un durissimo sfogo nella Casa del Grande Fratello. Il concorrente, infatti, non trovava il suo sacchetto con le proteine, e dopo averlo cercato per diverso tempo alla fine l’ha trovato vuoto nel cestino della spazzatura. A quel punto, il gieffino è sbottato, lasciandosi scappare anche un “Cristo”, seguito da parole di difficile comprensione.

“Adesso basta! Ora mi gira proprio il … Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca**o. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c**o. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di …”.

Gli utenti chiedevano la squalifica del gieffino perché, secondo loro, aveva bestemmiato (in realtà non è chiaro cosa abbia detto). Ieri, però, Alessio è finito nuovamente nella bufera per aver pronunciato una nuova bestemmia (“*orco *io!”) che, questa volta, si è udita chiaramente. Sui social, gli utenti chiedono che vengano presi provvedimenti al riguardo, anche se fino ad ora, a differenza delle edizioni passate in cui le squalifiche fioccavano, la produzione ha deciso di adottare una linea decisamente più morbida.