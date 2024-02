Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello è parsa evidenza la vicinanza tra Anita Olivieri ed Alessio Falsone. L’argomento è stato affrontato anche da Alfonso Signorini durante la puntata andata in onda ieri, e il nuovo arrivato ha ammesso di essere interessato alla coinquilina: “E’ ovvio che mi piace”, ha detto senza nascondersi.

La 26enne romana ha ammesso di nutrire un interesse nei confronti di Alessio, ammettendo che se fosse entrato prima nella Casa per lei sarebbe stato un problema in quanto già impegnata. In realtà, mentre si confrontava con Giuseppe Garibaldi, Anita ha detto di non sentirsi assolutamente fidanzata, e parlando dell’incontro con Edoardo Sanson dello scorso 14 febbraio ha detto: “Io mica gli ho detto ‘Ti amo’ come Perla e Mirko? Io non sono la sua ragazza. Non ho mai detto di essere innamorata di lui, l'ha detto Alfonso...”.

Alfonso Signorini, però, ha insinuato che anche a Perla Vatiero piaccia Alessio e viceversa. Tuttavia i due smentiscono categoricamente e anzi Perla sottolinea come ad Alessio piaccia un'altra nella Casa: "Si sa, lo ha detto e lo ha detto anche prima - ha concluso la Vatiero, che alla domanda diretta del conduttore ha risposto -. Si tratta di Anita".

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno rivelato che Alessio avrebbe baciato una gieffina sotto le coperte, e in molti hanno ipotizzato che si trattasse proprio di Anita, anche se al momento non si hanno le prove di quanto accaduto.

Intanto, sempre l’esperta di gossip casertana, ha condiviso tra le sue Instagram stories una segnalazione relativa a Falsone: “Deia, una cosa è certa. Io conosco molto bene Alessio e ti posso dire che ha la fama del don Giovanni, ci avrà provato sicuramente con tutte, e poi lui prima di entrare sapeva perfettamente chi doveva mirare… Capisci a me”.