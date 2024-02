Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, mercoledì 28 febbraio, Marco Maddaloni ha palesato la sua stanchezza ad Alfonso Signorini, ed ha confessato di sentire troppo la mancanza della sua famiglia. Al termine della puntata, gli inquilini – come accade sempre – sono stati chiamati in confessionale uno alla volta, e il judoka è entrato alle 2 di notte senza più fare rientro nella Casa.

La prima ad accorgersi dell’assenza di Maddaloni è stata Rosy Chin. La cuoca ha sentito Sergio D’Ottavi mentre diceva agli altri inquilini che Massimiliano Varrese era in confessionale e si è subito allarmata: “Ma come? In confessionale c’è Max? E dov’è finito Marco? Prima c’era lui e non è mai uscito, ragazzi chiedete un po’. Prima c’era lui, ma non è mai uscito”.

Anita Olivieri ha raggiunto Beatrice Luzzi, Letizia Petris e Paolo Masella in giardino e ha detto: “Quando mi chiamano in confessionale? Ora c’è Max”. L’attrice le ha risposto: “Più che altro io mi chiederei dov’è Maddaloni. È entrato e non è mai uscito”. Anita, Letizia e Paolo sono rimasti qualche secondo in silenzio e poi sono tornati in casa per chiedere agli altri dove fosse Marco. E proprio in quel momento un autore ha richiamato i gieffini: “Tutti gli uomini adesso in confessionale”. Sergio ha chiesto a Federico Massaro di fare veloce e il modello si è spaventato: “Marco? Che succede? In che senso? Così mi fate preoccupare”.

Simona Tagli ha domandato a Greta che cosa stesse accadendo e la gieffina le ha spiegato la situazione: “È successo qualcosa a Marco sicuro! Non è più tornato. Hanno chiamato i ragazzi e dopo chiameranno noi donne”. Grecia Colmenares ha cercato di calmare le altre gieffine e di alleggerire la situazione: “Dovete stare tranquille, calma, non pensiamo a cose brutte. Aspettiamo e dopo andiamo tutte insieme e ci diranno cosa è successo”.