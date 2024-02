Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, il bidello calabrese si è allontanato dalla 26enne romana e il motivo è l’avvicinamento di quest’ultima ad Alessio Falsone.

“Lui è geloso, me l’ha proprio detto”, ha affermato Anita, e la risposta di Giuseppe è stata: “Tu hai un fidanzato, io come migliore amico ti sto tutelando da chi ci sta provando con te”. “Vederti reagire così con me, mi rendo conto che non è solo amicizia. Per me finisce qui perché non ho intenzione di appesantirmi in questo modo”, sono state le ultime parole di Anita prima del confronto in puntata.

La gieffina non ha mai avuto peli sulla lingua e neanche in quest'occasione: “Io ho avuto modo di parlare con Giuseppe e ci siamo chiariti. Ma io penso che se reagisce così fa capire che c’è altro oltre l’amicizia. Non deve reagire in modo così netto. La presenza di Alessio? Lo innervosisce”. Giuseppe ha ribattuto, difendendosi: “Io sto donando amore e donando questo amore, è subentrata anche questa possessività nei suoi confronti. Ho fatto dei passi indietro con Anita, me lo impongo anche se non mi fa stare bene. Bea? il rapporto con lei è una cosa a parte, abbiamo lasciato tutto indietro, cercando di creare un rapporto normale. Ad Alessio Anita piace. Si, me ne accorgo dai comportamenti. Anita potrebbe starci”. Alla domanda diretta ad Alessio, la risposta è arrivata subito: “A me piace Anita, ovvio”.

Al termine della puntata c’è stata una nuova discussione tra Anita e Garibaldi, e la gieffina ha di fatto scaricato l’amico: “Credi che io abbia bisogno di te per vivere? Se tu non c’eri tu come lo facevo il percorso, in un angolino? Pensi che tu sia così indispensabile nella mia vita? Ho vissuto 26 anni prima di incontrare te”.