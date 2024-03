Quando finisce il Grande Fratello? E’ questa la domanda che inquilini e telespettatori si stanno facendo in queste settimane. L’attuale edizione del reality show rischia di essere la più lunga di sempre, superando persino quella dello scorso anno, durata circa sette mesi.

Nei giorni scorsi, Amedeo Venza ha rivelato che la finalissima del GF dovrebbe svolgersi il 4 o l’11 aprile, in concomitanza con l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Ma, nelle ultime ore, Giuseppe Garibaldi si è lasciato sfuggire la presunta data dell’atto conclusivo del Grande Fratello.

“Finisce il 16 aprile”, ha spifferato il bidello calabrese, scatenando la reazione di Beatrice Luzzi: “Finisce il 28 marzo! Giuseppe, io ti ho detto che è vietato nominare quel mese!”.

Il Grande Fratello confermato anche per la prossima stagione

Stando a quanto rivelato da TvBlog, è arrivata la conferma per il Grande Fratello anche per la prossima stagione televisiva. Conferma anche per il suo conduttore Alfonso Signorini. “La mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio – si legge su TvBlog -. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia

Nei giorni scorsi sono uscite su alcuni media voci di una sostituzione nel palinsesto autunnale di Canale 5 del Grande Fratello con una nuova edizione de La Talpa. Notizia destituita di fondamento perchè il Grande Fratello, come detto, andrà regolarmente in onda, mentre di questa fantomatica nuova serie de La Talpa, per ora neppure l’ombra. Grande Fratello, che torna stasera con una nuova puntata, dunque confermato insieme al suo conduttore Alfonso Signorini, con una location nuova di zecca, nel palinsesto di Canale 5 nell’autunno-inverno della prossima stagione tv”.