Nel corso dell’ultima settimana, Chiara Ferragni e Fedez sono stati intercettati da Michele Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque, l’unico che è riuscito a realizzare ben quattro servizi inediti. Almeno fino a ieri. Perché ieri sera, anche Striscia la Notizia è riuscito a realizzarne uno. In che modo? “Tramite un accordo sottobanco con Myrta Merlino”.

“Abbiamo una chicca da svelarvi sulle modalità con cui è stato consegnato il Tapiro a Chiaretta. Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistarli erano quelli di Pomeriggio Cinque, il lungo naso del Tapiro ha fiutato un accordo sottobanco con Myrta Merlino. Valerio Staffelli ha pedinato la troupe dell’inviato Dessì e infatti…”. Detto, fatto. Se avete notato delle similitudini di location, vestiti e tempo tra la consegna del cornetto rosso di Pomeriggio Cinque e il tapiro di Striscia la Notizia è perché entrambi le sono stati consegnati nello stesso luogo e nel medesimo momento.

Le parole di Chiara Ferragni a Valerio Staffelli

“Le altre problematiche verranno chiarite tutte quante, non è uno schema, non è così. Non nego, ma ci sono tutti dei chiarimenti da fare che faremo nelle sedi opportune. Ho abbandonato Federico? Io? Proprio no! Non è una strategia di comunicazione purtroppo, mi piacerebbe essere così stratega ma non è così. Questo per me non è un periodo molto positivo, è un periodo doloroso e nessuno è contento. La pietra dello scandalo non è Rosa Chemical e neanche quello che è successo con Marco Travaglio. Ci sono tante cose”.