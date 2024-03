Chiara Ferragni potrà essere intervistata da Fabio Fazio nella puntata del prossimo 3 marzo della trasmissione Che Tempo Che Fa.

È il senso del decreto cautelare monocratico del Tar del Lazio, in risposta alla richiesta del Codacons.

Tuttavia il Tar ''rivolge un monito all'Agcom e al conduttore Fabio Fazio'', scrivendo che comportamenti che eventualmente possono violare le regole vigenti ordinamentali “presidianti il carattere di correttezza, completezza ed imparzialità dell'informazione televisiva” saranno vagliate dall’Agcom.

Codacons: vedremo cosa accadrà con l'intervista a Ferragni

"Temiamo che, come avvenuto con la vergognosa intervista sul Corriere della sera, in assenza di contraddittorio – si legge in una nota del Codacons -, Chiara Ferragni potrà dire ciò che vorrà a Che tempo che fa, e magari continuare a derubricare le gravi scorrettezze messe in atto dalle sue società sui casi del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua e della bambola Trudi come fake news o semplici errori di comunicazione, ingannando così i telespettatori che da casa assisteranno alla trasmissione, e con la complicità di Fabio Fazio, notoriamente incline ad assecondare i propri ospiti evitando qualsiasi domanda scomoda. Vedremo cosa accadrà domenica 3 marzo e, in caso di scorrettezze, se l'Agcom non adotterà provvedimenti il Tar potrà intervenire per decidere eventuali sanzioni".

Chiara Ferragni sarà quindi ospite di Fabio Fazio nella puntata della trasmissione Che tempo che fa. Il programma va in onda domenica 3 marzo in prima serata dalle ore 20,00 su Canale 9.