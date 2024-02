Chiara Ferragni è tornata sui social con alcune stories su Instagram ed ha commentato il “periodo difficile” che sta attraversando, ringraziando i fan per la loro vicinanza.

Dopo il Pandoro-gate, l’imprenditrice digitale è finita al centro del gossip per la crisi con Fedez. “E’ un momento doloroso, fatemi andare dalla psicologa”, aveva detto ai microfoni dell’inviato di Pomeriggio 5. Questa mattina, su Instagram, Chiara ha raccontato: “Dovrebbe essere l'anno del Toro, ma tutto mi sembra tranne che un bell'anno”.

Con un box domande, la Ferragni ha rotto il silenzio raccontando di stare attraversando “giornate toste”: “È da un po' che non mi faccio sentire, sono state giornate toste. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo nei dm, sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita. Mi fa ridere una cosa che ho letto. Questo è l'anno del Toro, in teoria, ma mi sembra che tutto sia tranne che un bell'anno, per ora". L'imprenditrice digitale ha concluso: "Restiamo positivi". In risposta ad un utente che le ha scritto “Dopo il temporale esce sempre l'arcobaleno”, ha poi replicato: "Non sai quanto lo aspetto”.

Le parole di Fedez a Pomeriggio 5

Ieri, Michele Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è riuscito a intercettare il rapper: “Molti hanno detto che c’è speranza che lei possa tornare con Chiara…”. “Ma secondo te, lo vengo a dire a te? Chi vive sperando, muore”, ha risposto Fedez.

La prima dichiarazione risale a una settimana fa ed è stata di Fedez, beccato a bordo della sua Smart: “Se confermo la rottura? Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo a voi? Ha senso che venga a raccontare i problemi della mia vita a voi?”. Messo davanti alle voci che parlavano di finzione, il rapper ha replicato: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole. Io ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. Non mi interessa quello che dicono, ma accetto che facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico”.