Ci sarebbe stato un nuovo incontro tra Chiara Ferragni e Fedez. Questa mattina, l’imprenditrice digitale e il rapper si sarebbero incontrati come svelato in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano.I Ferragnez sarebbero stati avvistati mentre accompagnavano i figli a scuola: “Appena visti Chiara e Fedez insieme nella scuola dei figli. Entrambi sorridenti e contenti. Non pare proprio si siano mollati”, ha scritto l’utente all’esperta di gossip. Dunque, torna a farsi largo un’ipotesi su una possibile riappacificazione tra Chiara e Fedez.

Ieri, Michele Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è riuscito a intercettare il rapper: “Molti hanno detto che c’è speranza che lei possa tornare con Chiara…”. “Ma secondo te, lo vengo a dire a te? Chi vive sperando, muore”, ha risposto Fedez.

La prima dichiarazione risale a una settimana fa ed è stata di Fedez, beccato a bordo della sua Smart: “Se confermo la rottura? Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo a voi? Ha senso che venga a raccontare i problemi della mia vita a voi?”. Messo davanti alle voci che parlavano di finzione, il rapper ha replicato: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole. Io ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. Non mi interessa quello che dicono, ma accetto che facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico”.

La notizia della rottura è stata commentata anche da Chiara Ferragni un po’ di giorni dopo, beccata da Pomeriggio 5 davanti il portone del suo psicologo: “Non ho davvero nulla da dire, posso andare dalla psicologa in pace? Come sto adesso? Un momento doloroso, non ho altro da dire”.