Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Tantissime le indiscrezioni circa la presunta rottura tra marito e moglie anche se, ancora oggi, non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Soltanto qualche parola del rapper a Pomeriggio 5 sul delicatissimo momento che sta vivendo la coppia. Nel frattempo emergono nuovi dettagli relativi ai Ferragnez.

Sul settimanale Oggi sono state rese note alcune confidenze fatta dagli amici della coppia. Questi ultimi hanno confermato che la crisi era in corso già da alcuni mesi, e che i due vivevano in piani di casa separati: “Di fatto la coppia vive separata da qualche mese: lui dorme al piano di sotto, in una stanza attigua allo studio di registrazione. Mentre lei vive al piano di sopra con i bambini”. Stando a quanto si legge sul noto settimanale, la crisi tra Chiara e Fedez sarebbe iniziata lo scorso dicembre, poco dopo il Pandoro-gate. In quella circostanza, il rapper avrebbe chiesto alla moglie di licenziare immediatamente il manager di fiducia Fabio Maria Damato. Consiglio, però, che non è stato seguito e da quel momento la situazione sarebbe precipitata.

A questa indiscrezione se ne aggiunge un’altra. Stando infatti a quanto emerso da fonti vicine alla coppia, la Ferragni, per distogliere l’attenzione dalla polemica Balocco, avrebbe avuto due scelte: annunciare una terza gravidanza o annunciare la fine della sua storia con Fedez. Ecco quanto si apprende: “Ma perché la sua immagine non subisca altri scossoni, la ‘responsabilità’ deve ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostengo quando a lui fu diagnosticata la malattia. Avrebbe, è l’accusa, fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un aggressivo allontanamento fino all’autogol del podcast Muschio Selvaggio con Marco Travaglio”.

Infine, stando a quanto riportato da Oggi, sarebbe stata Chiara ad allontanare Fedez da casa e non il contrario. Il rapper, ad un amico, avrebbe prontamente comunicato: “Sono sotto un treno!”.