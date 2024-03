Chiara Ferragni torna a parlare a Pomeriggio 5. L’imprenditrice digitale, intercettata da Michele Dessì, inviato del programma condotto da Myrta Merlino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla crisi matrimoniale con Fedez. In molti ritengono che si tratti di una sorta di messa in scena, una “exit strategy” per distogliere l’attenzione dal Pandoro-gate.

“No, non c’è nessuna exit strategy – ha detto Chiara -, è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte ca**ate le cose che scrivono, non sono vero”. La Ferragni ha poi scherzato con l’inviato di Pomeriggio 5 che, due giorni fa, aveva regalato un corno portafortuna Fedez: “Chiedi a Myrta un cornino anche per me - ha aggiunto -. Serve un po' di buona fortuna". "Certo che ti mando un corno Chiara - ha replicato Myrta Merlino, durante la puntata e nelle sue storie di Instagram -. E speriamo sia davvero l'anno del toro... lo spero anche per me".

La settimana scorsa la stessa Chiara Ferragni, sempre a Pomeriggio 5, aveva detto di star attraversando "Un momento doloroso". All'inviato del programma di Canale 5, l'influencer si era limitata a dire: "Non ho nulla da dire, mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa?". Mercoledì 28 febbraio, invece, era stato Fedez a parlare al programma di Myrta Merlino: tra la crisi con la moglie e la decisione del giudice sul podcast "Muschio Selvaggio", il rapper aveva chiesto ai suoi follower di inviargli degli amuleti contro la sfortuna.



Ci aveva pensato Michel Dessì, portandogli un cornetto portafortuna. "Grazie mille ragazzi, mi sono anche scheggiato il dente facendo boxe - ha detto il rapper -. Riesco a essere autoironico. Ti dico una massima: non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo". Sull'esser tornato a indossare la fede, Fedez ha tagliato corto: "Ma secondo te, lo vengo a dire a te? Chi vive sperando muore...".