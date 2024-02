A cura della Redazione

Prove, allenamenti, sfide e soprattutto polemiche. Questa è da sempre la caratteristica del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Per due anni consecutivi nel mirino delle polemiche, l’insegnante di ballo, Raimondo Todaro, ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

È quanto accaduto di recente nel corso dell'ultima puntata domenicale di Amici. Il maestro di ballo Raimondo Todaro è finito protagonista di uno scontro accesissimo con il collega Emanuel Lo.

In settimana il coreografo di hip hop ha messo sotto torchio il giovane Nicholas, affidando al ragazzo un compito difficile e molto tecnico, che ha mandato su tutte le furie Todaro.

Questi ha accusato il collega di screditare il suo lavoro, usando toni molto accesi che non sono passati inosservati. Inoltre Raimondo ha poi accusato Emanuel Lo di aver copiato il metodo della Celentano, che da sempre scredita il lavoro dei suoi colleghi e si accanisce contro i giovani allievi.

L'insoffernza di Todaro nei confronti di Emanuel Lo e Celentano

Non è la prima volta che Todaro si trova al centro di una polemica ad Amici. Nicholas è stato sempre screditato da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Infatti nel corso delle discussioni, Todaro non è mai riuscito a far valere la sua opinione, sempre contrastato dalle grida e dai toni accesi dei colleghi.

Questo atteggiamento sembra aver stufato e non poco l’insegnante di ballo.

Da Cinecittà infatti trapela la notizia che Totaro potrebbe lasciare il talent perché la sua professionalità viene messa troppe volte in discussione, e dopo anni e anni di sacrifici e di vittorie non sembra corretto per la sua carriera.

Non sono ancora arrivate conferme dalla produzione, ad oggi impegnata alla messa in onda del serale.

I fan di Raimondo non hanno preso bene la fuga di notizie e sperano che si tratti solo di un momento di sconforto dell'insegnate di ballo.