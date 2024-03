Quando è rientrato nella Casa del Grande Fratello come ospite per alcuni giorni, Mirko Brunetti non ha nascosto la sua gelosia nei confronti di Alessio Falsone. Il ristoratore rietino, infatti, ha rivelato di aver notato una certa sintonia tra Perla Vatiero e il nuovo arrivato. Anche Beatrice Luzzi, durante l’ultima puntata, ha detto: “Secondo me a lei un pochetto piace Alessio”.

Eppure, la concorrente campana ha negato: “Ma no, io fin dall’inizio ho avuto empatia nei suoi confronti. Siamo complici e ci divertiamo. Poi a lui piace un’altra persona all’interno della casa, quindi… state tranquilli che non gli piaccio io. Non penso di piacere a lui. Chi è l’altra persona? Vabbè è Anita”.

Ieri notte, poco prima che su Mediaset Extra venisse interrotta la diretta, Perla è andata nel letto dove c’erano Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ed ha iniziato a parlare in codice, chiedendo al coinquilino cosa si fosse detto con un altro gieffino (Alessio), per poi cominciare a parlare di scarpe nuove e vecchie.

“Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero. Magari tu vuoi tanto la Nike, e poi scompare e non è più la Nike che volevi tu come all’inizio, non è bello. Uno non può sapere come andrà. Non è che uno compra subito la Fila al posto delle Nike, perché al momento costano troppo.

Sergio ti posso chiedere una cosa? Prima che eravate a mangiare, che vi siete detti? Devo aspettare per paura che mi facciano male i piedi nelle nuove scarpe? Ok. Comunque di che parlavate prima? Ah con lui non avete parlato ‘di scarpe’ prima che eravate insieme?”.

La Rossetti, dopo aver ascoltato il discorso in codice dell’amica, l’ha messa subito in guardia: “Attenta che non hai la sicurezza che questo paio di scarpe si allarghi”. Subito dopo è intervenuta un’autrice, che ha richiamato i tre concorrenti: “Ragazzi basta parlare in codice!”.

Ovviamente sui social è scoppiato il putiferio. Molti sono certi che la gieffina originaria di Angri sia interessata ad Alessio e che stesse parlando di lui, mentre i fan di Mirko e Perla stanno provando a dare un’altra interpretazione. Quel che è probabile è che molto presto potrebbe aprirsi un nuovo triangolo.