Durante la puntata del Grande Fratello di mercoledì 29 febbraio, c’è stato un botta e risposta pungente tra Alfonso Signorini e Mirko Brunetti. Come accada ormai da mesi, infatti, nel corso della diretta si è parlato della storia tra il ristoratore rietino e Perla Vatiero. Il conduttore è entrato a gamba tesa in merito al rapporto tra la gieffina e Alessio Falsone, oltre che alla conseguente reazione di Mirko.

La vicinanza tra Perla e Alessio non è passata inosservata. Tra loro, infatti, si è creato un bel feeling che, però, a detta di entrambi non sfocerebbe in niente che vada oltre la semplice simpatia. La Variero, interrogata su questo rapporto, ha ribadito le sue posizioni e ha poi aggiunto che pur amando Mirko, lei non si sente fidanzata. Brunetti, che dallo studio ha ascoltato quanto detto dalla sua dolce metà, ha sottolineato quanto queste parole non gli abbiano fatto molto piacere, per poi chiudere il discorso in questi termini: "No che non sono felice, mi manca, mi manca tanto. Ma ci siamo detti quel ti amo e scelgo di aspettarla e fidarmi di lei".

A dire la sua in merito alla faccenda è stato Alfonso Signorini che, però, non crede al buonismo manifestato da Mirko e, anzi, ipotizza che questo suo modo di fare sia dovuto ad altre ragioni: "Sarà, ma io penso che Mirko faccia così perché se Perla sbagliasse, lui passerebbe per la vittima, che aspetta lei". Mirko, quindi, ha risposto anche piuttosto piccato, sottolineando quanto questa affermazione non solo sia pretestuosa, ma non tenga conto di una conoscenza che va avanti da anni: "Questa è una cafonata, con una persona che conosco da 15 anni potrei mai fare una cosa simile?!".

Mirko era piuttosto nervoso, e a testimonianza di ciò è arrivata una segnalazione all’Investigatore social Alessandro Rosica. A quanto pare, l’ex gieffino si è tolto il microfono e stava per abbandonare gli studi Voxson, salvo poi essere fermato dagli autori.