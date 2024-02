L’indecisione di Brando Ephrikian tiene ancora banco a Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, il tronista ha raggiunto Beatriz D’Orsi a Milano, lasciando intendere di avere una preferenza, ma il suo rapporto con Raffaella Scuotto potrebbe esserne uscito più forte.

Brando ha fatto una sorpresa a Beatriz e l’ha raggiunta a Milano. I due hanno fatto una passeggiata in centro in zona Duomo; "Mi piaci così, tranquilla. Mi fanno bene queste esterne per capire", ha ammesso il tronista, che però non ha negato di avere ancora dubbi sulla scelta, nonostante ci sia una preferenza: "Mi sto spingendo verso un lato, non voglio dire quale".

Anche Maria De Filippi ha intuito e ha lanciato una frecciata alla sua opinionista, acerrima "nemica" di Beatriz: "Tina mi sa che devi fartene una ragione". Di fronte a questo ritrovato affetto tra i due, Raffaella è scoppiata in lacrime: "Non reggo più, mi fa male". Presa dalla paura, la corteggiatrice ha accusato Beatriz di essere cambiata e di essersi "modulata" per Brando per riconquistare terreno. Il tronista ha spiegato di avere ancora bisogno di tempo per decidere con sicurezza ("Voglio che la mia preferenza sia lampante per me. Non voglio avere rimpianti") e ha scelto di ballare con Raffaella, alimentando i dubbi.