Siamo prossimi al serale. Lui ha già ricevuto la maglia colore oro e da sempre ha ricevuto complimenti da cantanti professionisti.

Parliamo di Petit. Il giovane cantante, all’anagrafe Salvatore Moccia, ha conquistato sin da subito il professore Rudy Zerbi con l’interpretazione del brano Brooklyn. Poi pian piano ha convinto anche gli altri insegnanti e il suo percorso è andato sempre meglio.

Ha ricevuto anche i complimenti da Vasco Rossi per una sua performance nella sfida dedicata alla cover.

Nato come cantautore, Petit è in cima alle classifiche per i suoi inediti.

La parentela di Petit con personaggi famosi

A pochi giorni dal serale si mette ancora una volta in risalto che l’allievo di Amici ha parenti famosi. In primis Riccardo Mandolini. L’attore che ha interpretato Damiano nella serie di Netflix Baby, è il cugino di Petit. E sua madre è Nadia Rinaldi, attrice teatrale cinematografica. Insomma per Petit la bravura discende dall’albero genealogico.

La sua provenienza da una famiglia d’arte ha creato però un po' di polverone. Di certo non sarebbe la prima volta che figli d’arte partecipano al talent di Maria De Filippi. Ricordiamo LDA, figlio di Gigi D’Alessio, o Angelina, figlia del mitico Mango.

Ciò che ha sorpreso e creato polemica è il fatto che Petit abbia taciuto circa la sua parentela con personaggi famosi.

A questo punto sembrerebbe che la stessa Maria De Filippi abbia difeso in casetta il giovane cantante, affermando che non si è certo obbligati a dichiarare le proprie origini.

Intanto Petit ha già conquistato uno dei giudici del serale, ovvero Cristiano Malgioglio, che ha fatto trapelare l’indiscrezione durante una sua ospitata a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 3, dichiarando la sua preferenza proprio per Petit.