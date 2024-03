Durante la notte di giovedì, Perla Vatiero avvertiva il bisogno di confidarsi senza far sapere ai telespettatori del Grande Fratello (e agli autori) cosa stesse dicendo. Per tale ragione, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha iniziato a parlare in codice con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi facendo riferimento a “Nike” e “Fila”, fino a quando un’autrice non le ha rovinato i piani: “Ragazzi, basta parlare in codice”.

Ieri sera, inoltre, Perla ha avuto una crisi ed è scoppiata a piangere a causa delle troppe pressioni che avverte dall’esterno: “Non mi sento bene, mi devo giustificare per ogni cosa e questa situazione non mi piace”. Letizia Petris ha consigliato all’amica di infischiarsene di fan e giornalisti, e di fare quello che sente senza pensare a chi c’è fuori (Mirko incluso).

Ad ogni modo, gli autori hanno indagato sulle confidenze – in codice – che la Vatiero ha gatto a Greta e Sergio. Ieri sera, infatti, Letizia ha avvisato l’amica: “In confessionale abbiamo parlato anche di quella cosa. Mi hanno chiesto…”, e la Rossetti le ha fatto eco: “Anche a me, sì idem”.

Perla, visibilmente preoccupata, è rimasta in silenzio per qualche secondo, poi ha guardato dritta negli occhi Greta e, facendo ben quattro volte l’occhiolino, le ha detto: “Ieri notte quando ero con te e Sergio e lui mi parlava con la metafoLa di voi. Sì parlavamo di te e lui”. Anche Letizia è arrivata in soccorso dell’amica: “Vabbè ormai si può dire che facevi le metafore e parlavi di Greta e Sergio”. In realtà, Perla parlava di tutto fuorché di Greta e Sergio.