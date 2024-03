Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

I primi due hanno convocato in studio i colleghi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro insieme ai loro allievi che non hanno ancora ricevuto la maglia del serale: Nahaze, Ayle, Nicholas e Giovanni.

Zerbi e Celentano hanno chiesto ai due colleghi di assumersi le proprie responsabilità e di decidere le sorti dei loro allievi, tenendo conto delle classifiche generali che li vedono quasi sempre alle ultime posizioni.

La reazione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro

Da qui si è scatenato il caos in studio. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno risposto, infatti, dicendo che saranno loro a decidere se e quando assegnare la maglia ai propri ragazzi. Zerbi e Celentano, però, li hanno accusati di non credere abbastanza nei loro allievi.

Queste accuse hanno irritato non poco Todaro e Pettinelli, soprattutto perché i due hanno cercato invano di spiegare la loro posizione, ovvero di non essere ancora giunti ad una scelta perché consapevoli del fatto che ci sono allievi che meritano di andare avanti più di Nahaze, Ayle, Nicholas e Giovanni. Inoltre, hanno obiettato di non essere ancora a conoscenza del numero esatto dei posti a disposizione per il serale.

Pare che per sedare gli animi alla fine siano intervenuti alcuni membri della produzione, i quali hanno comunicato che al serale potranno accedere 15 allievi su 17. Questo però non è bastato a riportare la discussione nei giusti binari e a tranquillizzare i professori.

Intanto le discussioni che avvengono tra i professori ad Amici sono sempre fonte di polemica sui social. Il pubblico non si schiera con nessuno dei quattro, anzi molti telespettatori si dichiarano disgustati e infastiditi dal comportamento di chi dovrebbe dare esempio di imparzialità e professionalità. Invece spesso i coach sembrano dimenticare che i protagonisti del programma sono i ragazzi con il loto talento, e non loro con i continui litigi.