Giovedì notte, nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero si è appartata in camera da letto con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ed ha iniziato a parlare in codice (a quanto pare di Alessio Falsone). Alcune ore dopo, l’ex di Mirko Brunetti è andata in crisi ed è scoppiata in lacrime in piscina, dove l’ha raggiunta Letizia Petris: “Amo non sei sola. Mi sento di dirti solo di pensare a quello che vuoi tu e non gli altri”. Perla ha risposto: “Qui dentro è dura, quello che sto affrontando. Poi sono stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio. Però quello che non accetto è che ogni piccola cosa mi fa sentire debole e che mi tocca”.

La fotografa ha continuato a consigliare l’amica: “La vita è tua, nemmeno di Mirko Brunetti, ma solo tua! Per il tuo bene e il tuo equilibrio inizia a pensarlo. Io come mai ho fatto quella scelta qui dentro? Perché la vita è la mia e non ero più felice. Quindi fai come me e pensa in primis a te stessa. La vita è la tau e non la loro. Le scelte le devi fare per te stessa e non per chi ti ascolta e ti segue. Perché adesso ti sta pesando questa cosa ed è normale. Hai solo 26 anni e sei sulla bocca di tutti lì fuori che parlano, parlano, parlano, urlano qui fuori, poi fanno articoli, scrivono sui social e tornano qui a urlare fuori. Anche in confessionale ho detto ‘ma stiamo parlando di una ragazza di 26 anni?! La stanno tartassando’. Ma tu ricordati che la vita è la tua e devi fare le scelte per te e non per quello che gli altri vogliono o sperano”.