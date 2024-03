Alessio Falsone ha messo in crisi Anita Olivieri. Al Grande Fratello, la 26enne romana ha infatti ammesso di essere in difficoltà per il coinquilino è “il suo tipo” e “l’ha presa mentalmente”.

“Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà. Io raramente nella vita sono così in difficoltà da non rispondere. Ed è un problema e lui lo sa. Sono in imbarazzo e mi rode troppo perché di solito sono io che faccio così e che sono nella sua posizione. Quando mi piace qualcuno faccio così, martello e non smetto, metto in difficoltà. Mentre con lui è il contrario, mi massacra. Poi vuoi o non vuoi io sono sei mesi che sono qui dentro che non ho mai ceduto. Poi con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio.

Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre. Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto. Rosy invece subito ha detto che era il mio tipo. Con Edo ero stata sincera, gli avevo detto ‘quando uscirò vedremo’. Ora sono in crisi, quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni. Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte. Mi infastidisce passare da imbarazzata e dargli questa soddisfazione. Sono nera contro me stessa. Lui è il mio tipo mentalmente. Fuori da qui non so”.

Durante l’ultima puntata, incalzato da Alfonso Signorini, Alessio ha ammesso che Anita gli piace, ma, allo stesso tempo, il concorrente sta dedicando molte attenzioni anche a Perla Vatiero che, secondo molti, sembra essere il vero “obiettivo” di Falsone. Ieri sera, infatti, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Mentre stava chiacchierando con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, Alessio si è allontanato di scatto dicendo: “Fammene andare prima che esce Anita dal confessionale. Ci ho già parlato abbastanza per questa sera, ora non esageriamo. Non ho voglia di appiopparmela tutta la sera”. Parole che testimonierebbero come, in realtà, Falsone non sia in alcun modo interessato alla 26enne romana.