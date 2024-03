Ieri sera, alcuni fan di Perla Vatiero si sono appostati all’esterno della Casa del Grande Fratello per urlare un messaggio alla gieffina. A rivelarne il contenuto è poi stata Letizia Petris.

Negli ultimi giorni, anche durante la puntata di mercoledì 29 febbraio, si è discusso della vicinanza tra la concorrente campana e Alessio Falsone. Eppure, la gieffina ha negato: “Ma no, io fin dall’inizio ho avuto empatia nei suoi confronti. Siamo complici e ci divertiamo. Poi a lui piace un’altra persona all’interno della casa, quindi… state tranquilli che non gli piaccio io. Non penso di piacere a lui. Chi è l’altra persona? Vabbè è Anita”.

Ieri notte, poco prima che su Mediaset Extra venisse interrotta la diretta, Perla è andata nel letto dove c’erano Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ed ha iniziato a parlare in codice, chiedendo al coinquilino cosa si fosse detto con un altro gieffino (Alessio), per poi cominciare a parlare di scarpe nuove e vecchie. Nel mentre, nella tarda serata di ieri alcuni sostenitori della Vatiero si sono appostati all’esterno della Casa di Cinecittà e, muniti di megafono, hanno urlato un messaggio alla concorrente. A rivelarne il contenuto è stata Letizia Petris mentre chiacchierava con Paolo Masella e Anita Olivieri: a quanto pare, pare che i seguaci di Perla l’abbiano messa in guardia e le abbiano suggerito di “stare lontano da Alessio”.

Nel frattempo, Anita ha palesato tutto il suo interesse nei confronti di Falsone, circostanza che potrebbe aprire ad un nuovo triangolo.