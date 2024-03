Nella Casa del Grande Fratello siamo alle solite. Nella zona beauty del loft di Cinecittà Anita Olivieri e Letizia Petris sono state (nuovamente) rimproverate da un autore perché non indossavano i microfoni.

Le due gieffine, mentre si sistemavano, hanno tolto i microfoni e hanno iniziato a bisbigliare qualcosa, ma sono state immediatamente bacchettate: “Grazie, non si parla a bassa voce. Letizia se indossi il microfono ci fai una cortesia. Anche tu Anita”.

Le due gieffine si sono giustificate sostenendo però di averlo rimosso momentaneamente per sistemarsi un attimo. “Non sto dicendo niente”, ha ribattuto Anita. Letizia ha aggiunto che tra lei e l’amica c’è stato uno scambio di battute, ma che non si sono rivelate alcun segreto.

Durante questa edizione, in diverse occasioni i concorrenti sono stati rimproverati dagli autori perché non indossavano i microfoni. Ma non solo. C’è chi, come Rosy Chin, si è chiusa in armadio per non farsi né vedere né ascoltare, o chi come Perla Vatiero ha parlato in codice.

Lo scorso mese, i concorrenti sono stati sanzionati dal Grande Fratello che gli ha decurtato il budget per la spesa settimanale, ma i gieffini sembrano non aver in alcun modo imparato la lezione.