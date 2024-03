Chiuso un triangolo, potrebbe presto aprirsene un altro. Al Grande Fratello, dopo aver parlato per mesi del triangolo con protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, con l’ingresso di Alessio Falsone nella Casa di Cinecittà potrebbero aprirsi nuovi ed inaspettati scenari. Ma procediamo con ordine.

Perla e Mirko, dopo un "ti amo" sentito da entrambi, si erano promessi di aspettarsi e riprovarci una volta finito il reality. Sarà ancora così? Il ristoratore rietino, da fuori, ha più volte affermato di essere totalmente intenzionato ad aspettare l’ex fidanzata, ma la Vatiero, ancora in gioco, pare fortemente indecisa a causa dell’interesse verso un altro gieffino: Alessio. Due tipi di "scarpe" che sembrano piacerle molto…

Nonostante la promessa fatta a Mirko, che pare la stia spettando fuori a braccia aperte, le idee di Perla sembrano essere più confuse di prima. Nonostante abbia dichiarato amore all’ex gieffino, la Vatiero sta manifestando di recente un certo interesse anche per Falsone. Proprio ieri, nella notte, Perla si è lasciata andare ad alcune confidenze con gli amici Sergio e Greta parlando in codice di "scarpe" e, in realtà, riferendosi chiaramente a ciò che pensa nei confronti di Alessio e di Mirko.

"Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova (Alessio ndr) vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe (Mirko ndr) quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero via", ha detto Perla in codice. Perfino l’autrice del Grande Fratello è poi intervenuta con l’altoparlante esclamando: "Ragazzi basta parlare in codice!".

Davanti a queste frasi in codice è palese che Perla non sia certa dei sui sentimenti, sia per ciò che riguarda Mirko che per Alessio. D’altronde, lei stessa ha anche confermato che, sotto sotto, non le dispiacerebbe "cambiare paio di scarpe". E non è nemmeno la prima volta che nella coppia Perla-Mirko viene usata la metafora delle scarpe per riferirsi ai dubbi amorosi, perché a Temptation Island era stato invece Mirko a utilizzare con Greta parole molto simili (e sappiamo come è finita).

Intanto, con il passare delle ore la vicinanza tra Perla e Alessio si fa sempre più evidente, e l’attrazione tra i due non è passata inosservata ai fan della coppia, che hanno già coniato le ship “Falsiero” e “Perlessio”.