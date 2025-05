Can Yaman torna al centro del gossip. Nelle ultime ore, infatti, è esploso il pettegolezzi circa una nuova possibile frequentazione in corso per l’attore turco.

Reduce dal successo internazionale della serie El Turco, nella quale veste i panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, Can si è recato in Brasile proprio per parlare della serie tv, e qui sarebbe rimasto “folgorato” dalla giornalista e presentatrice Thamires Hauch. Lei, infatti, lo ha intervistato e ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram, che conta quasi 2 milioni di followers. Secondo i beninformati, Can e Thamires avrebbero trascorso la notte nello stesso locale, e poi insieme nello stesso albergo. E’ bene sottolineare che al momento si tratta solo di un pettegolezzo, dato che non ci sono prove concrete del flirt tra Yaman e la Hauch.

La vita privata di Can Yaman è stata spesso al centro del gossip in questi anni. Dopo aver negato di aver avuto una relazione segreta con Demet Ozdemir, sua collega sul set della fiction DayDreamer - Le ali del sogno, l’attore turco ha avuto una storia d’amore con Diletta Leotta. Ma non solo. Si è parlato per diverso tempo di un suo possibile flirt con Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction Viola come il mare. Le prime voci al riguardo risalgono al novembre 2021, quando il settimanale Chi pubblicò alcune foto dei due mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento di Roma. In seguito, i due attori hanno smentito, sottolineando che tra loro c'è esclusivamente un'amicizia.