Michele Dessì è uno dei nuovi volti televisivi più in vista del momento. L’inviato di Pomeriggio Cinque, infatti, è l’uomo delle “imboscate” a Chiara Ferragni e Fedez dopo che è scoppiata la crisi matrimoniale tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Il giornalista, come riportato dai colleghi di Biccy.it, viene da una famiglia non comune. I suoi genitori, infatti, hanno entrambi partecipato al Grande Fratello.

La mamma e il papà di Dessì sono stati concorrenti nella quinta edizione del reality show (correva l’anno 2005). Si tratta di Alfio Dessì e Rosa “Rosy” Stagnitti, marito e moglie di Taurianova entrati in coppia (ma come concorrenti singoli). Alfio e Rosy sono coetanei e si sono fidanzati quando erano due adolescenti.

Michele Dessì in passato si è occupato anche di politica. Infatti ha lavorato per Controcorrente, Stasera Italia e scrive per Il Giornale.