Perla Vatiero è stata fatta entrare nella Casa del Grande Fratello per cavalcare la dinamica del triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Al tempo stesso, la gieffina ha detto di non voler riconquistare il suo ex fidanzato, e di essere al GF per ritrovare sé stesso. Ma quando il ristoratore rietino è stato eliminato, Perla ha palesato i suoi sentimenti ed ha chiesto in diverse occasioni risposte al suo ex, ma ora che lui è uscito allo scoperto la Vatiero è sommersa dai dubbi.

Nei giorni scorsi, la concorrente ha avuto una crisi ed è scoppiata a piangere a causa del peso delle pressioni che avverte dall’esterno e, secondo molti, si è parecchio avvicinata ad Alessio Falsone. Ieri sera, inoltre, Perla ha confidato a Greta di avere dei dubbi sul futuro con Mirko, anche perché ci sono cose “molto private” che non può e non vuole raccontare.

I dubbi di Perla sul futuro con Mirko

“Devo capire realmente cosa vogliamo costruire ed essere. Purtroppo uno può dire che ragiono con freddezza e che sono fredda. Però devo comprendere molte cose. Non è che io sono fredda, io guardo la realtà delle cose – si legge su Biccy.it -. Sembra che non sono sicura o che voglia mettermi uno scudo e una corazza. Io ho convissuto con lui, so io quello che ho passato e molte cose accadute, cose che non posso dire che sono troppo private. Quindi è normale che uno deve essere molto sicuro di ciò che decide adesso.

E non ci dimentichiamo di lui. Quando viveva qui dentro quante paure aveva? Diceva che aveva paura per molte cose. Mi ha detto una cosa molto intelligente che non scorderò mai. Era a letto, io gli ho chiesto come stava. Lui mi ha detto ‘quando ci sei te a volte non mi sento di essere del tutto me stesso e devo dirtelo’. Amore non è una cavolata. Se me l’ha detta è perché si sentiva in quella maniera”.