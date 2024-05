Sabato 4 maggio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono convolati a nozze davanti ad un ristretto gruppo di amici e parenti. Il rito civile si è svolto al Campidoglio e, in seguito, la coppia ha deciso di festeggiare dando un piccolo rinfresco sulla terrazza dell’Hotel Mecenate Palace di Roma.

La cerimonia vera e propria si è però tenuta ieri, lunedì 13 maggio, nella lussuosa location di Villa Miani, e tra gli invitati erano presenti diversi ex vipponi, con i quali Manila ha condiviso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

All’indomani della celebrazione, la Nazzaro e Stefano hanno rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna. La prima a parlare è stata l’ex Miss Italia: “Non mi sembra vero, un anno fa non lo avrei mai pensato. La cerimonia è stata emozionante. Si è svolta in Campidoglio alla presenza di pochi intimi: i nostri genitori, i miei due figli, i testimoni che per me sono stati mio fratello Giovanni e la mia migliore amica di una vita, Manuela Guastalli. Ha celebrato la cerimonia Cesare San Mauro, uno di famiglia, il marito della mia amica Angela Melillo, che ovviamente era lì insieme a Milena Miconi e altri amici intimi come Tommaso Martinelli, io mio ufficio stampa storico”.

“Per me sin da quando abbiamo iniziato a frequentarci è come se mi fossi sentito sposato – ha detto Oradei -. I miei testimoni sono stati il mio amico Raimondo Todaro e mia sorella Eleonora. Volevamo fortemente il Campidoglio per mantenere il fil rouge di vicinanza con la proposta di matrimonio che le ho fatto ai piedi dell’Altare della Patria”.

La coppia ha poi parlato delle loro idee per il viaggio di nozze: “A luglio andremo con i ragazzi a New York e poi in Toscana, quindi stiamo puntando su giugno”, ha raccontato Manila. “Miriamo a giugno, una meta esotica, al mare, quasi sicuramente le Maldive, oppure le Filippine o il Messico”, ha detto Stefano.

Guardando al futuro, la coppia non ha nascosto di voler allargare la famiglia: “Senza dubbio! Sarebbe un sogno avere un figlio o una figlia”.