Questa sera, Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. L’imprenditrice digitale affronterà la questione relativa alla presunta crisi matrimoniale con Fedez, ma probabilmente verrà interpellata anche in merito Pandoro-gate.

Nel frattempo, questa mattina l’influencer è tornata sui social, palesando tutta la sua agitazione per ciò che accadrà a Che Tempo Che Fa: “A dir poco agitata per stasera. Mandatemi tutte le vostre good vibes – si è rivolta ai follower in una storia su Instagram -. Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò… Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, Amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”.

Le parole di Chiara Ferragni a Valerio Staffelli

“Le altre problematiche verranno chiarite tutte quante, non è uno schema, non è così. Non nego, ma ci sono tutti dei chiarimenti da fare che faremo nelle sedi opportune. Ho abbandonato Federico? Io? Proprio no! Non è una strategia di comunicazione purtroppo, mi piacerebbe essere così stratega ma non è così. Questo per me non è un periodo molto positivo, è un periodo doloroso e nessuno è contento. La pietra dello scandalo non è Rosa Chemical e neanche quello che è successo con Marco Travaglio. Ci sono tante cose”.