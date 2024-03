Nella puntata di Amici 23 che andrà in onda oggi, domenica 3 marzo, salgono a dieci gli allievi che possono accedere al serale. Tra loro ci sono Dustin, Gaia, Marisol, Holden, Martina, Mida, Petit, Lucia, Sofia e Nicholas. Com'è noto, però, in prima serata accederanno in quindici. Chi sono quindi gli ultimi cinque che otterranno la maglia? A rivelarlo in anteprima è stato MondoTV24, che ha anche anticipato come saranno composte le tre squadre.

Oltre Nicholas Borgogni (passato dalla squadra di Raimondo Todaro a quella di Emanuel Lo), anche Lil Jolie avrebbe cambiato professore passando da Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli.

“I due allievi Nicholas e Lil, sono stati entrambi investiti da un turbinio di emozioni causate dalle scelte di due altri professori, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, che li hanno preferiti a discapito dei loro coach originali ancora indecisi sul da farsi – si legge MondoTV24 –. Ora in anteprima vi diremo quali squadre si sono formate, chi saranno i coach e soprattutto chi rimarrà fermo perché escluso dal serale”.

Le squadre con i rispettivi allievi

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Come da sempre e per sempre, il duo Alessandra e Rudy torna immancabile. Tra gli allievi che andranno a comporre la loro squadra troviamo: Petit, Holden, Marisol, Dustin e Kumo”. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: “La coppia che ha spopolato l’anno scorso a colpi di balli travolgenti ha deciso che a comporre la propria squadra saranno: Sarah, Mida, Nicholas, Lucia e Sofia”. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: “Gli ultimi ma neanche tanto, Anna e Raimondo hanno deciso di portare con sé al serale: Giovanni, Gaia, Martina, Lil Jolie, Ayle”.

“Purtroppo alla felicità dei 15 allievi che accedono al serale, arriva anche lo sconforto di chi quella maglia non l’ha ottenuta, parliamo di Nahaze e Kia che purtroppo devono lasciare definitivamente il talent e il sogno di accedere alla prima serata”.