Anna Pettinelli, del daytime odierno, ha proposto a Lil Jolie di andare al serale passando nella sua squadra.

L’allieva di Rudy Zerbi è stata convocata dalla coach che le ha proposto la maglia per il serale: “Sei brava e centrata… Anche se io credo che tu non sia ancora sbocciata come dovresti. Ti seguo da mesi e quello che vedo in te è una grandissima capacità interpretativa. Io e te non ci siamo parlate, ma io ti ho sempre guardata con grandissimo interesse. Credo che tu non sia seguita a dovere per quelle che sono le tue reali possibilità di venire fuori.

A prescindere dalle maglie dei miei che sono un altro discorso, siccome sei senza maglia ho avuto un’idea. Non mi devi rispondere adesso, voglio che ci pensi molto bene. Sei senza maglia e non so cosa farà il tuo professore e nemmeno mi interessa. Quindi, questa è la maglia. Io te la posso dare adesso se passi nella mia squadra […] Pensaci, non posso permettere che tu rimanga fuori dal serale. Ti sto dando un’assicurazione”.

“Sono scioccata”, ha commentato Lil Jolie, che ha deciso di confrontarsi con Rudy Zerbi prima di prendere una decisione. “Credo che tu debba nella massima lucidità e tranquillità prendere la decisione più giusta – gli ha detto il professore -. Decidi per te, per il tuo meglio e per quello che senti. Se ti fermi un attimo e rifletti sarai in grado di prendere la decisione giusta per te. Qualora dovessi decidere di andare con Anna sappi che non mi offenderò. Onestamente non credo sia corretto dirti adesso quello che forse vorresti sentirti dire perché influenzerebbe la tua decisione. Non aggiungere altro perché ti incasini ancora di più. Qualsiasi decisione prenderai sarò tranquillo”.

“Ancora non so qual è la scelta giusta per me”, ha confessato la cantante.