Come è emerso dal daytime andato in onda questo pomeriggio, Nicholas Borgogni ha valutato in maniera piuttosto seria l’idea di lasciare Amici 23.

Il ballerino è rimasto deluso dal discorso del suo professore Raimondo Todaro, che sull’eventualità di portarlo al serale ha detto: “Mettiamo l’ipotesi che rimanga solo un posto per un ballerino. Secondo me una Sofia de lo merita di più di Nicholas. Finché Sofia non ha la maglia a Nicholas non la do”. A quel punto, il ballerino ha scelto di lasciare il programma.

“La maglia non me la deve regalare, me la sono sudata! A questo punto preferisco andarmene io con le mie gambe”, si è sfogato Nicholas con i compagni. Poi, si è rivolto direttamente a Todaro, il quale gli ha ribadito: “Ci sono persone che lo meritano di più, ma sono felicissimo se vai al Serale”. Di tutta risposta, il ballerino ha tuonato: “Se la pensi così me ne vado oggi”. “Sei libero di fare quello che vuoi – ha concluso Raimondo -. Se c’è solo una maglia per un ballerino ti dico che non la meriti… Se la pensi così vattene oggi”.

Alla luce di quanto accaduto, Nicholas ha annunciato: “Me ne vado a casa, è inutile stare qua. Gli ho detto più volte ‘me ne vado’, siamo stati un’ora a parlare… Lui mi ha detto ‘se vuoi andare vai, nessuno di tiene’. Quindi me ne vado, dato che il mio prof non crede più in me. Me ne vado perché la maglia la meritavo per il percorso che ho fatto, non perché sono il più bravo. Che senso ha? Io come faccio a scendere sul palco per la mia squadra se già so che il capitano della mia squadra non conta su di me. Piuttosto me ne vado a casa”.

In seguito, l’allievo ha preparate le valige, ma Emanuel Lo, dopo essere venuto a conoscenza del suo sfogo, è entrato in casetta per confrontarsi con lui. Il coreografo ha disfatto le valige di Nicholas chiedendogli di raggiungerlo in sala, e dopo avergli parlato e averlo fatto esibire insieme a Elena D’Amario, ha proposto al ballerino di passare nella sua squadra: “Oggi ti sto aprendo la porta, se vuoi vieni con me”.