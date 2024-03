Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne dopo una conoscenza burrascosa fatta di alti e bassi.

In queste settimane, l’ex cavaliere e l’ex dama del Trono Over si sono spesso mostrati insieme sui social, a testimonianza del fatto che la loro storia d’amore procede a gonfie vele nonostante i dubbi iniziali di lei.

Intervistati dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, i due neo fidanzati hanno raccontato come stanno andando le prime settimane lontano dalle telecamere, e Roberta ha anche svelato cos’hanno fatto appena usciti da Uomini e Donne. L’ex dama ha spiegato di aver ricevuto una bella dichiarazione da parte di Alessandro, che le ha fatto molto piacere soprattutto perché è arrivata lontano dai riflettori, in un parcheggio. In seguito, i due ex volti del Trono Over sono andati a cena e poi hanno trascorso la serata in albergo, dove sono potuti restare da soli e godersi la loro intimità che non è stata priva di un po’ di imbarazzo, come hanno raccontato Alessandro, e Roberta ha aggiunto che è stato un momento molto affettuoso, pieno di belle parole.

Dunque tutto sembra procedere a gonfie vele grazie anche la loro relativa vicinanza geografica: in un’ora di auto, infatti, i due si possono raggiungere facilmente. Ad ogni modo, la Di Padua ha deciso di non presentare ancora il figlio nato dal precedente matrimonio a Vicinanza.