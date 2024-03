Nella Casa del Grande Fratello, nelle ultime ore, i fari sono puntati sulla dinamica che coinvolge Perla Vatiero e Alessio Falsone. La vicinanza tra i due, con il passare delle ore, si fa sempre più evidente (così come l’attrazione reciproca), e quello che è accaduto nella notte tra i due gieffini non è passato inosservato.

Perla Vatiero, dopo aver ritrovato Mirko Brunetti, ha ammesso di essere sempre stata innamorata di lui ma di non sentirsi “fidanzata” e di volervi vivere appieno l’esperienza nella Casa di Cinecittà. Dal canto suo, Alessio Falsone ha ammesso che si piacciono, ma allo stesso tempo ha sottolineato che non è entrato nella Casa per “far innamorare Perla”.

Tuttavia, come dicevamo in precedenza, la chimica tra i due gieffini è evidente, e dal dialogo notturno sembra emergere un certo interesse. Nella clip in questione, sembra infatti trapelare una sorta di gelosia da parte di Perla, la quale ha lamentato la mancanza di attenzioni da parte di Alessio, che a sua volta si è detto rammaricato della “gelosia e dell’imbruttimento” della Vatiero nel vederlo con un'altra ragazza.

Insomma, siamo piuttosto certi che gli autori cavalcheranno questa nuova dinamica per fare nuova linfa al Grande Fratello.