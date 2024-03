Monia La Ferrera è stata una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. Eliminata nel corso della trentatreesima puntata, l’ex gieffina, intervistata da ComingSoon.it, ha parlato dell’amore nato con Josh, fratello di Greta Rossetti: “Sicuramente è un bel ragazzo, il tipo mediterraneo che piace a me, essendo lui mezzo napoletano e mezzo siciliano. E’ stato un colpo di fulmine inaspettato. Ci siamo incrociati nel corridoio dell’albergo la notte che sono uscita. Quella sera stessa siamo rimasti giù nella hall a parlare di tutto fino alle 5 del mattino. Greta mi parlava molto di lui all’interno della Casa dicendomi che sarebbe stato il mio tipo e io il suo. Ma non avendolo mai visto non riuscivo ad idealizzare.

E, invece, con stupore posso dire che Greta aveva ragione: Josh è una persona molto protettiva, presente, attenta ai dettagli. Dico sempre anche a lui che mi tratta come una principessa ed è così. Non esiste un giorno da quando lo conosco che non mi stupisca. E’ una persona che dà valore alla famiglia, al rispetto che è presente nella mia vita quotidianamente, che è disposta a stare al mio fianco nonostante tutto. E’ una bella storia”.

Monia ha anche parlato del suo ex Massimiliano Varrese, che ha rivisto al Grande Fratello a distanza di quindi anni dalla loro rottura: “Quindici anni sono più di mezza vita, le persone cambiano. Più che ritrovarci è stato un incontrarci come persone ormai adulte e mature, con esperienze che hanno segnato la nostra cita. Ci siamo raccontati, confrontandoci, consigliandoci su tutto ciò che ci è accaduto negli anni passati. Auspico che fuori possa esserci, come c’è sempre stato, un rapporto di stima e correttezza reciproca, appunto da persone adulto e mature quali siamo oggi”.