Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip albanese (dove tra i concorrenti c’è anche l’ex gieffina Heidi Baci). Come riportato dai colleghi di Biccy.it, ieri è stato arrestato un inquilino dopo appena 24 ore dal suo ingresso nella casa. Si tratta di Liam Osmani che era stato segnalato alla Polizia perché nel 2022 è stato condannato a due anni e sei mesi di carcere per frode. L’uomo è stato chiamato in confessionale e le forze dell’ordine l’hanno prelevato. I gieffini sono stati informati dell’accaduto attraverso un comunicato degli autori del programma.

La ricostruzione di Gazeta Express

Liam Osmani è entrato ieri sera nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip Albania ma è stato arrestato all’interno della casa perché condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa. La polizia ha informato che le strutture del corpo per le operazioni speciali hanno fermato il 44enne mentre si trovava presso la casa del noto Reality Show. Il concorrente infatti era segnalato alle forze dell’ordine. L’uomo era andato via dal paese ed è rientrato in Albania 10 giorni fa dall’aeroporto di Rinas, ma è riuscito ad andare in tv senza che la Polizia se ne accorgesse.

Liam Osmani è stato dichiarato colpevole con decisione emessa il 23 febbraio 2022, poiché nel 2019, ha acquistato – attraverso la frode – 17 biglietti turistici per la Germania, del valore di circa 6mila euro, per i quali non ha effettuato i relativi pagamenti. Gli altri inquilini della casa ne sono stati informati poco fa attraverso una busta rossa fatta arrivare in casa dagli autori del programma".