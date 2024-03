Ieri pomeriggio, Mara Venier ha ospitato Barbara D’Urso a Domenica In. Un ritorno in tv attesissimo quello dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 a distanza di nove mesi dal dolorosissimo addio a Mediaset.

“Carmelita” ha ammesso di dover ancora elaborare il “lutto” e di sentire la mancanza del suo pubblico che, però, non manca di farle sentire il suo affetto. Diversi fan della D’Urso, infatti, ieri si sono appostati all’esterno degli studi Rai per poterla salutare. Barbara si è fermata ed alcuni ragazzi le hanno chiesto: “Quando torni? Torna in tv ti prego ci manchi tanto. Promettici che tornerai in televisione”. La conduttrice di origini partenopee ha rassicurato i fan promettendo che tornerà: “Tranquilli, torno, torno”.

Il passato in Rai di Barbara D'Urso

“All’inizio ho arrancato un pochino prima di arrivare in tv. Poi sono arrivata in Rai e ho ingranato grazie a Baudo. […] Pensa come era avanti la rai già negli anni 70. Io recitavo in un thriller che andava in onda in una striscia quotidiana, cinque minuti ogni giorno. Poi io lì facevo una brutta fine. Poi nel 1980 è arrivato Pippo Baudo. Io da lui ho imparato tutto, lo osservavo ed ero una spugna. Gestiva tutto, io ero piccola, avevo venti anni circa. Mi sono ritrovata a fare questo lavoro anche perché non avrei saputo fare altro. Il pomeriggio facevo Domenica In con Baudo e poi la sera registravo lo sceneggiato La Casa Rossa. Ho fatto così tante cose qui in Rai. Sono stata qui più di vent’anni. L’ultimo sceneggiato? Orgoglio che abbiamo fatto nei primi anni 2000, era una bella serie”.