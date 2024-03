Per oltre cinque mesi, Anita Olivieri ha offeso e insultato Beatrice Luzzi, ma nonostante ciò Cesara Buonamici non si è mai scomposta per le cattiverie dette sull’attrice. Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello, la Luzzi è entrata a gamba tesa sulla coinquilina, definendola una “ragazza perfida, senza cuore e poco generosa”. Tanto è bastato per indispettire l’opinionista.

“Sì volevo dire una cosa. Sto molto male stasera. Sia per le lacrime di Anita, che per quelle di Perla. Trovo che Anita sia stata trattata molto male e questo non è giusto. Sì, è stata trattata male da Beatrice. Lei è una donna molto intelligente, ma in questa fase in cui è così in alto, è già finalista, dovrebbe avere un approccio più benevolo. Non c’è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima, perfida, senza cuore, che non è generosa. Beatrice perdonami, non ti capisco. Perché ti accanisci contro Anita? Poi Anita per motivi di età ed esperienza ha meno strumenti dei tuoi”.

Beatrice però ha sottolineato la poca coerenza e la memoria corta della Buonamici: “Io non vorrei fare l’elenco delle cose che mi ha detto lei, perché il pubblico lo conosce molto bene. Forse tu l’hai dimenticato. Se non l’hai scordato allora è comprensibile quello che ho detto io. Il pubblico sa che per mesi lei me ne ha dette tante. ha iniziato con il fatto che i miei figli si dovevano vergognare, che ero cattiva e manipolavo. Hai fatto un discorso abbastanza importante ed è bene che io possa rispondere. Tu parli di età e madre e figlia. Io sono stata presa come bersaglio come mamma. Se poi essendo più grande non posso rispondere, tanto vale che non mi mettiate qui. Io non mi sono mai accanita su Anita e semmai è il contrario”.