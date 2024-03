La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 marzo, è stata decisamente scoppiettante. Nel corso della diretta sono state affrontate varie questioni, tra cui l’interesse di Alessio Falsone nei confronti di Anita Olivieri la quale, nonostante abbia un fidanzato (o pseudo-tale) ad attenderla fuori dalla Casa, ricambiare. La 26enne romana, però, è stata la meno votata dal pubblico e adesso è a rischio eliminazione. Circostanza che preoccupa e non poco Alessio, tanto da fargli confessare un dettaglio che non è passato inosservato e che ha portato gli utenti a scagliarsi contro di lui e a chiedere dei provvedimenti nei suoi confronti. Ecco cosa ha rivelato il gieffino.

La preoccupazione di Alessio per una possibile eliminazione di Anita lo ha portato a rivelare – indirettamente – di aver violato il regolamento. In che modo? Com’è noto, i concorrenti che entrano in corsa (proprio come Falsone) è vietato fornire informazioni su ciò che accade fuori, specie per quanto riguarda le preferenze del pubblico. Parlando con Greta Rossetti, Alessio ha rivelato di aver dato informazioni ad Anita: “Se esce lei mi gira il c**o si può dire? Io gliel’ho detto dei voti e dei sondaggi. Mi sembra di sognare”, ha detto il gieffino senza probabilmente rendersi conto della gravità della sua confessione. Quindi Alessio ha rivelato ad Anita i risultati dei sondaggi e delle preferenze del pubblico, che lui conosce essendo entrato nella Casa molto dopo. In altre parole, una grave violazione del regolamento.

Circa un mese fa, Stefano Miele aveva affermato di conoscere i risultati dei televoti (essendo entrato anche lui nella Casa dopo gli altri) e questo era bastato per ricevere un provvedimento finendo direttamente al televoto. Davanti alle confessioni di Alessio, il web si è quindi scatenato richiedendo agli autori di prendere provvedimenti anche nei suoi confronti. Cosa farà il Grande Fratello? Punirà Falsone o farà “figli e figliastri”?